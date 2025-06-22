Алексей Поддубный заявил, что Лорак могут посадить на Украине

Музыкант Поддубный заявил, что на Лорак могут завести уголовное дело на Украине

Музыкант Алексей Поддубный заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Ани Лорак должна отказаться от украинского гражданства.

«Вы спрашиваете, должна ли она отказаться? Естественно, должна. Потому что российское гражданство не принимается без отказа официального от украинского», — рассказал артист.

Поддубный напомнил, что родился в Киеве и являлся гражданином Украины. Позже он подал документы на получение российского гражданства. По словам музыканта, он всегда был за Россию и не видел себя вне русской культуры. Артист отметил, что в 2013-м выступал против Евромайдана. В 2015-м он поехал на Донбасс. По мнению певца, уже тогда было «все понятно».

«Украинцы до сих пор считают меня своим гражданином, поэтому я имею честь быть приговоренным к 12 годам лишения свободы. Я думаю, что Ани Лорак, если она будет вести себя как российский гражданин, то ее ожидает то же самое. Просто нормальный знак, что ты нормальный русский человек», — поделился музыкант.

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

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