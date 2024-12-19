Актриса Бочкарева вспомнила, как играла в спектакле с «абсолютно голым» экс-мужем Гагариной

Актриса Наталья Бочкарева на шоу «Алена, блин! Посидим» назвала свою работу в спектакле «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова самой жуткой за актерскую карьеру.

По словам Бочкаревой, она играла в постановке возлюбленную главного героя. Ее партнером по сцене был Петр Кислов, бывший муж певицы Полины Гагариной.

По сценарию Бочкарева и Кислов должны были показать сцену «странного взаимодействия». Актриса сидела бы на диване в пальто, а артист — тоже в одежде — выполнял на ней действия. Он бы просто «лазил» по ней: ложился спать и переворачивался без какого-либо сексуального подтекста.

Затем герой Кислова предложил бы своей возлюбленной немного придушить его, а она согласилась.

«И вдруг, на премьере, он за моей спиной полностью раздевается. [И предстает передо мной] абсолютно голый. Возле моего лица! Я была не готова к этому. Со мной это не обговаривали и не обсуждали», — вспомнила Бочкарева.

По словам артистки, ей удалось собраться с мыслями, чтобы продолжить сцену на диване. Бочкарева отметила, что Кислов «лазил» по ней тоже «не так, как они репетировали». Она призналась, что из-за эмоций придушила актера на сцене чуть сильнее, чем должна была.

Эта ситуация, подчеркнула Бочкарева, заставила ее испытать «безумное возмущение». Она «была в ярости».

«Потом режиссер сказал: «Наташ, это была провокация». Я выпалила [на него] весь пар. <…> Этот спектакль утвердили. Он шел много лет в театре. Именно с голым Петей Кисловым», — подчеркнула Бочкарева.

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