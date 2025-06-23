Писательница обжаловала решение суда по делу о плагиате Акунина

Писательница Татьяна Викентьева обжаловала решение суда, который отклонил ее иск к писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) по делу о плагиате. Об этом РИА Новости сообщили в Таганском суде Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказали в суде.

В декабре 2023 года Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», снятого по мотивам первого романа Акунина о приключениях сыщика Эраста Фандорина. Женщина обвинила писателя в плагиате — якобы он переработал ее пьесу. При этом сам иск был связан именно с выходом сериала.

Писательница потребовала взыскать всю прибыль от проката в свою пользу, признать ее права на произведение, а также убрать мини-сериал из проката и возместить моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Однако суд отклонил иск. Решение было связано с тем, что экспертиза не выявила признаков заимствования в произведении Акунина.

Ранее режиссер «Шестого чувства» предстал перед судом по делу о плагиате на 8 млрд рублей.