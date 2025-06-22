Рубальская перенесла операцию из-за приступов кашля

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская призналась в шоу «Секрет на миллион», что долго мучилась из-за приступов кашля.

По словам Рубальской, она задыхалась и не могла говорить. Телеведущая обратилась к врачам, однако никто из них не обнаружил у нее проблем с легкими.

«Наконец я попала в клинику, меня послушал очень хороший пульмонолог. Она сказала, что с легкими все нормально, но у меня очень широкий пищевод. Желудочный сок из-за рефлюкса попадает в легкие и нарушает дыхание. Нужно сделать операцию. При этом она не была уверена, что мне это поможет», — рассказала поэтесса.

Рубальская решилась на трехчасовую операцию. Через две недели у нее прошел кашель. Теперь поэтесса внимательно следит за здоровьем, регулярно проходит чекапы.

В апреле Лариса Рубальская призналась, что ей понравилось выступать в качестве гостевого участника на шоу «Маска» и понадеялась, что ее появление на сцене приведет к увеличению гонорара и прибавит предложений.

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