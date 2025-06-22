Кудрявцева рассказала о последнем эфире Талызиной

Телеведущая Кудрявцева сняла передачу с Талызиной за 4 дня до ее кончины

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что ей все еще не верится в уход Валентины Талызиной.

Кудрявцева рассказала, что Талызина снялась в передаче «Секрет на миллион» за четыре дня до кончины.

«Я ей тогда сказала, мол, погуляем еще на вашем 100-летии, держитесь. Царствия Небесного, дорогая Валентина Илларионовна», — поделилась телеведущая.

Валентины Талызиной не стало 21 июня после продолжительной болезни. У нее был рак.

Валентина Талызина окончила ГИТИС в 1958 году. Сразу после выпуска была принята в труппу Московского театра имени Моссовета, где проработала более 60 лет. Дебют в кино состоялся в 1963 году, а широкую известность ей принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова и Георгия Данелии, в том числе в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Афоня» и «Ирония судьбы», где она также озвучила главную героиню.

Ее голосом также говорит мама Дяди Федора в мультфильмах о Простоквашино.

Ранее Рубальская перенесла операцию из-за приступов кашля.