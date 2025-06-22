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Бузова поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением ребенка

Певица Бузова встретилась с Давой и Краймбрери на концерте
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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова увиделась с бывшим возлюбленным Давой и его женой, артисткой Мари Краймбрери, на концерте Димы Билана. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Бузова поздравила пару с рождением ребенка. В ролике, опубликованном Super, артистка обнимается с Краймбрери.

Бузова и Давид Манукян (Дава) расстались в 2021 году. Артистка обвиняла блогера в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам Давы, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

4 февраля 2025 года стало известно, что Мари Краймбрери и блогер Дава впервые станут родителями. Об этом поп-исполнительница объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже.

16 марта Манукян опубликовал видео с тайной свадьбы с возлюбленной, певицей Мари Краймбрери. Влюбленные были запечатлены в ЗАГСе. В начале ролика Дава и Краймбрери целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца.

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