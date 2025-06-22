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Появились подробности наследства Талызиной

Юрист Хаминский: стоимость квартиры Талызиной может достигать 50 млн рублей

Юрист Александр Хаминский заявил в беседе с aif.ru, что основной ценностью в наследственном имуществе актрисы Валентиной Талызиной представляет ее квартира.

Недвижимость расположена в центре Москвы на Большой Никитской улице. По словам Хаминского, рыночная стоимость подобной квартиры может достигать 50 миллионов рублей и более.

Издание отметила, что Талызина также владела дачей в Кратково. По данным aif.ru, стоимость коттеджа в этом поселке начинается от 12 миллионов рублей.
Хаминский добавил, что значительной частью наследия являются интеллектуальные права.

«Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов («Ирония судьбы», «Трое из Простоквашино» и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994). Не стоит забывать и о личных вещах, государственных наградах, включая ордена и медали», — заявил юрист.

Валентины Талызиной не стало 21 июня после продолжительной болезни. У нее был рак.

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