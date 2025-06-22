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На Стаса Намина подали коллективную жалобу

Mash: на музыканта Намина подали коллективную жалобу из-за проезда
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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Москве подали коллективную жалобу на основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для подачи заявления стал клубный дом на Якиманке. Намин возглавляет ТСЖ «Новация» здания. Жильцы отгородились и поставили шлагбаумы со всех сторон, оставив лишь один выезд. Остался только выход на Садовое кольцо. Соседи из других домов пожаловались, что теперь тратят 20–30 минут на въезд на район.

Намин уверил, что все сделано по закону – было проведено межевание и получено разрешение. Более 200 человек подписали коллективную жалобу с требованием вернуть проезд.

4 апреля Суд по интеллектуальным правам (СИП) распорядился принадлежащим Стасу Намину брендом Gorky Park. Намину аннулировали право на товарный знак для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги «организация и проведение концертов». До этого две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении бренда «Группа «Парк Горького».

Ранее появились фото особняка Пугачевой и Галкина на побережье Средиземного моря.

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