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Появились фото особняка Пугачевой и Галкина на побережье Средиземного моря

Mash: Пугачева живет в двухэтажном особняке с гаражом на Кипре за 350 млн рублей
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Telegram-канал «Mash»

На Кипре российская певица Алла Пугачева живет в особняке на побережье Средиземного моря за 350 млн руб., сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, дом находится у моря. В нем два этажа, подвал, бассейн, четыре санузла, терраса с цветами, гараж и комната персонала.

«Пугачева чаще всего проводит время на веранде — в тени, с телефоном», — отмечается в публикации.

Согласно посту, во время визитов мужа исполнительницы, юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) пара гуляет вдоль причала. По словам знакомых знаменитостей, дом выбрали из-за возможности жить спокойно и без лишнего внимания. Дети пары посещают английскую школу.

Как уточняет Mash, в год на оплату охраны и коммунальных платежей уходит около в €7 тыс. Еще €400 нужно платить раз в квартал за электричество, а €50 — за воду раз в два месяца.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине певица уехала с супругом и детьми уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее пластический хирург раскрыла, какие операции делала Пугачева.

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