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Проект Okko «Черкизон» стал участником фестиваля «Пилот»

Документальный проект Okko «Черкизон» стал участником фестиваля сериалов «Пилот»
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Depositphotos

Документальный проект Okko «Черкизон. Ад и рай новой России» вошел в конкурсную программу фестиваля «Пилот» в номинации «Самый ожидаемый документальный сериал». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители пресс-службы компании.

На фестивале сериал представили продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров и генеральный продюсер Гавриил Гордеев.

Среди героев сериала – ключевые фигуры эпохи расцвета и падения Черкизовского рынка: певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова Екатерина Романова и другие.

Автором сценария и режиссером трехсерийного документального цикла выступил петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. Продюсерами проекта являются Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

«Для нас «Черкизон. Ад и Рай новой России» — это исследование абсолютно уникальной эпохи в истории страны ― сочетание гламурного блеска и нищеты, эпохи, когда одни быстро и высоко поднимались, а другие оставались на социальном дне и были вынуждены выживать», — рассказал Тодоров.

Он назвал проект уникальным портретом эпохи, рассказанным очевидцами тех событий.

До этого на ММКФ показали сериал Романа Михайлова про 90-е «Путешествие на солнце и обратно».

Ранее Михалков попросил Путина квотировать западное кино.

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