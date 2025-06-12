«В ее возрасте это очень опасно»: пластический хирург раскрыла, какие операции делала Пугачева

Пластический хирург Осман: Пугачева прибегла к большой операции 2-3 года назад

Пластический хирург Мадина Осман предположила, что певица Алла Пугачева прибегла к «большой пластической операции» на лице около трех лет назад. Ее слова передает Woman.ru.

«Вспомните видео, где ее застали на набережной. Судя по этим кадрам, мы можем сделать вывод, что 2-3 года назад она сделала большую пластическую операцию, подтяжку — и вот, теперь «лицо полностью встало», — заявила эксперт.

По словам Осман, Пугачева также делала себе бариатрическую операцию, чтобы уменьшить объем желудка, и липосакцию — операцию по удалению избыточного жира из подкожной ткани.

Тотальная липосакция приводит к тому, что если пациент не меняет свои пищевые привычки, то со временем жир накапливается на внутренних органах. А в ее возрасте это было бы очень опасно», — предостерегла артистку специалист.

Хирург отметила, что Пугачева также активно пользуется аппаратными процедурами. Осман уверила, что, несмотря на опубликованные Пугачевой фотографии в сети с «ужасной обработкой», видно: артистка пытается выровнять макрорельеф лица — сделать лицо более гладким с помощью филлеров.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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