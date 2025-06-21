Клип с Бастой получил приз на фестивале в Берлине

Клип «Смерть» группы Rabochiy Gorodok (новый проект рэпера Басты) получил приз на престижном международном фестивале Berlin Music Video Awards в Германии. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Режиссером клипа выступил Илья Шпота, сейчас работающий над сериалом «Ландыши. Вторая весна» — продолжением одного из самых обсуждаемых проектов последних лет «Ландыши. Такая нежная любовь».

Клип «Смерть» про вечеринку вампиров получил третье место в категории Most Bizarre. В клипе снялись актеры Константин Плотников («Король и Шут»), Сергей Марин («Константинополь», «Гром: Трудное детство»), комик и телеведущий Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина и другие.

В проекте Rabochiy Gorodok Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) выступает под псевдонимом Харитон Раздайбеда. Название проекта отсылает к одноименному району в Ростове-на-Дону — там прошли детство и юность музыканта.

Berlin Music Video Awards (BMVA) проходит ежегодно оригинальные музыкальные клипы со всего мира. В разные годы среди лауреатов и номинантов были The Chemical Brothers, A$AP Rocky, группа «Ленинград» и другие.

Среди участников фестиваля в 2025 году также были клипы Coldplay, Леди Гаги, Дрейка, Томми Кэша, FKA twigs и др.

Ранее российские картины картины «Пророк» и «Дети перемен» получили награды Golden Trailer Awards 2025 в Лос-Анджелесе.