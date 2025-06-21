Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира

На Старом Арбате в день рождения музыканта Цоя собрались его слушатели

В день рождения музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя у его обновленной стены на Старом Арбате собрались фанаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поклонники творчества рокера поют и играют хиты группы «Кино», некоторые из них дописывают на знаменитой стене строки из песен музыканта.

Кроме того, в память о кумире его слушатели принесли к стене гвоздики.

Новый портрет Виктора Цоя нарисовали на мемориальной стене на улице Арбат в Москве в начале июня. До этого здесь был нарисован большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского фильма «Игла», где музыкант сыграл главную роль. Теперь там изображен другой портрет меньшего размера, вокруг которого написаны строки из песен Цоя разных лет «Генерал» и «Легенда».

За месяц до этого со стены Цоя полностью убрали следы граффити о рэпере Паше Технике, которое на нее нанесли 12 апреля. 23 апреля стену во второй раз разрисовали вандалы — они красной краской нанесли поверх цитат из песен Цоя надпись «мрачные щи». Эта надпись также была удалена.

Ранее юрист призвал присвоить стене Цоя статус достопримечательности.