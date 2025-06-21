На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Питер FM» получит продолжение с Цыгановым и Рахмановой

Персонажи Цыганова и Рахмановой вернутся на экран в продолжении фильма «Питер FM»
close
ТК «СТС»

Лирическая комедия Оксаны Бычковой «Питер FM» получит продолжение. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.

По словам Толстунова, компания «ПРОФИТ» работает над сиквелом картины — фильмом с рабочим названием «Питер, любовь моя». Режиссером новой ленты станет Полина Кондратьева («Чистый лист»), сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

Новый фильм расскажет историю других молодых героев, практически пройдут путь персонажей «Питер FM». Вернутся на экран и герои оригинальной картины — персонажи Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой.

»[Им] мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», — объяснил Толстунов.

Съемки проекта начнутся в 2026 году.

Оригинальная лента Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. Главный герой фильма — молодой архитектор, пытающийся вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции и влюбляющийся в нее.

До этого режиссер Клим Шипенко рассказал, что пока не собирается снимать продолжение фильма «Вызов».

Ранее сообщалось, что по мотивам «Ну, погоди!» снимут фильм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами