«Питер FM» получит продолжение с Цыгановым и Рахмановой

Персонажи Цыганова и Рахмановой вернутся на экран в продолжении фильма «Питер FM»

Лирическая комедия Оксаны Бычковой «Питер FM» получит продолжение. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.

По словам Толстунова, компания «ПРОФИТ» работает над сиквелом картины — фильмом с рабочим названием «Питер, любовь моя». Режиссером новой ленты станет Полина Кондратьева («Чистый лист»), сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

Новый фильм расскажет историю других молодых героев, практически пройдут путь персонажей «Питер FM». Вернутся на экран и герои оригинальной картины — персонажи Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой.

»[Им] мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», — объяснил Толстунов.

Съемки проекта начнутся в 2026 году.

Оригинальная лента Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. Главный герой фильма — молодой архитектор, пытающийся вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции и влюбляющийся в нее.

До этого режиссер Клим Шипенко рассказал, что пока не собирается снимать продолжение фильма «Вызов».

Ранее сообщалось, что по мотивам «Ну, погоди!» снимут фильм.