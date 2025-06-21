«Питер FM» получит продолжение с Цыгановым и Рахмановой

Лирическая комедия Оксаны Бычковой «Питер FM» получит продолжение. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.
По словам Толстунова, компания «ПРОФИТ» работает над сиквелом картины — фильмом с рабочим названием «Питер, любовь моя». Режиссером новой ленты станет Полина Кондратьева («Чистый лист»), сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.
Новый фильм расскажет историю других молодых героев, практически пройдут путь персонажей «Питер FM». Вернутся на экран и герои оригинальной картины — персонажи Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой.
»[Им] мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», — объяснил Толстунов.
Съемки проекта начнутся в 2026 году.
Оригинальная лента Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. Главный герой фильма — молодой архитектор, пытающийся вернуть телефон ведущей популярной питерской радиостанции и влюбляющийся в нее.
До этого режиссер Клим Шипенко рассказал, что пока не собирается снимать продолжение фильма «Вызов».
Ранее сообщалось, что по мотивам «Ну, погоди!» снимут фильм.