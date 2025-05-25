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Режиссер «Вызова» пока не планирует снимать продолжение

Режиссер Шипенко заявил, что пока не планирует снимать «Вызов 2»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Клим Шипенко рассказал в беседе с ТАСС, что пока не собирается снимать продолжение фильма «Вызов».

«Съемки продолжения пока не планируются», — отметил режиссер.

В мае летчик-космонавт Антон Шкаплеров признался, что планирует сняться в продолжении фильма «Вызов». Он заявил, что съемки сиквела проекта пройдут на окололунной орбите. Космонавт отметил, что разговаривал о продолжении лично с режиссером первого фильма Климом Шипенко.

Фильм «Вызов» снят на борту Международной космической станции (МКС). Актриса Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее солистка Artik & Asti захотела полететь в космос вслед за Пересильд.

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