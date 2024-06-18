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Звезда «Афони» о маленькой пенсии: «Нужно научиться жить без денег»

Актриса Нина Маслова заявила, что получает 20 тысяч рублей пенсии

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Телеканал «Россия»

Актриса Нина Маслова посоветовала коллегам в беседе с изданием «Абзац» не жаловаться на маленькую пенсию.

Маслова уверена, что нужно учиться жить без денег. Артистка заявила, что считает главным приоритетом «быть свободным», а не иметь хороший достаток.

«Любое лекарство, которое мне нужно, стоит намного больше пенсии. Людям никогда ничего не будет достаточно. Что же теперь, смотреть, что тебе дано 20 тысяч, а твоей сокурснице – 70 тысяч, потому что она половчее? Если я внутренне несчастна, я не буду счастлива в замке с кучей слуг и денег», — рассказала артистка.

Маслова отметила, что получает 20 тысяч рублей пенсии и живет в однокомнатной квартире. Артистка уверена, что большего ей не нужно.

Нина Маслова известна по проектам «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня». В ее фильмографии 48 работ. Среди которых «Мой любимый клоун», «Идеальная пара», «У озера», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Ранее Ольга Зарубина раскрыла размер своей пенсии.

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