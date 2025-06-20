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Стало известно, как Николай Дроздов отметит свое 88-летие

Художник Мирошник: Дроздов отметит свое 88-летие в кругу близких на даче
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Илья Питалев/РИА Новости

Легендарный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов, которому 20 июня исполняется 88 лет, отметит свой день рождения в кругу друзей и близких на даче. Об этом сообщил «Абзацу» художник Константин Мирошник.

«Мы поставим большой стол. Отпразднуем за скромным ужином с разбавленным водой сухим вином и безалкогольными напитками. Будем сидеть и разговаривать», — раскрыл живописец.

По словам Мирошника, за город к Дроздову также приедут двое внуков. О других деталях торжества приятель ученого-зоолога не сообщил.

Дроздов стал одним из основоположников научно-популярного вещания на советском телевидении, а программа «В мире животных» — образцом научно-популярной телевизионной журналистики.

Впервые на программе «В мире животных» Дроздов появился в 1968 году, а ведущим телепередачи стал в 1977-м. Всего программа выходила в эфир более 37 лет. В апреле 2025 года Мирошник предполагал, что передача закрылась по личной инициативе телеведущего. По словам художника, зоолог хотел вести передачу с микрофоном и видеокамерой в лесу, как снимали раньше.

Ранее сообщалось, что 78-летний Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома.

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