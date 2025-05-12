«Три дня дождя» впервые вышли на сцену после рехаба солиста

Группа «Три дня дождя» дала концерт после долгого нахождения в реабилитационном центре солиста — Глеба Викторова. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Большое стадионное шоу «Алекситимия» состоялось на ЦСКА Арене в Москве, все билеты на площадку вместимостью 15 тысяч человек были распроданы.

Над свежим музыкальным материалом артист работал в том числе в лечебном учреждении. Со сцены Викторов поблагодарил близких, команду и врачей за оказанную ему помощь, давшую артисту возможность снова выступать.

«Из-за родных я попал в очень сильное место в конце прошлого года. Я уже писал большой пост, но я хочу еще раз выразить огромную благодарность всем ребятам из реабилитационного центра», — высказался музыкант.

Большой сольный концерт был разделен на три блока, посвященных разных этапам творчества «Три дня дождя». Впервые прозвучали треки из альбома «Висхолдинг». Коллективу аккомпанировали оркестр и хор. Также на сцену вместе с группой вышли Lyriq, Zivert, Мукка и неисправность.

Викторов пропал из соцсетей накануне Нового года — с конца декабря он проходил лечение в рехабе и был лишен доступа к сети. Артист признавался, что «пришел к полному саморазрушению» и столкнулся с «большими ментальными проблемами». Выходить в свет певец начал в апреле, запланированные в начале года концерты были перенесены на май.

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