Цыганова прокомментировала поддержку украинской армии со стороны Лорак

Певица Виктория Цыганова раскритиковала получение украинской артисткой Каролиной Куек (Ани Лорак), гражданства России и поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост Цыганова опубликовала Telegram-канале.

Цыганова раскритиковала коллегу, отметив, что та не выступает в госпиталях перед ранеными российскими военными, хотя навещала бойцов ВСУ в 2014 году.

«Народная артистка Украины Каролина Куек в 2014 году выступала в госпитале для солдат украинской армии. В 2022 и в 2023 году мы видели, как сердце ей подсказывало писать посты с поддержкой Украины», — говорится в посте.

Накануне сообщалось, что Лорак внесена в базу украинского сайта «Миротворец» и оказалась под персональными санкциями, которые были введены указом президента Украины. Выяснилось, что певицу внесли в базу «Миротворца» еще в 2023 году. Санкции включают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывоз капитала с территории Украины. Кроме того, Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки страны.

В 2014 году после начала конфликтов между Россией и Украиной певица продолжила карьеру в России, что вызвало резкую критику на родине.

Ранее Швыдкой назвал благом получение Ани Лорак российского гражданства.