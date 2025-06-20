Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Продюсер Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, 78-летнего создателя группы «На-На» беспокоят тяжесть и боль в груди, отдающая в челюсть, плечо и руку. Врачи якобы выявили проблемы с нервами на сердце — некоторые из них перестали работать, из-за чего орган сокращается в неправильном ритме, а музыканту требуется дальнейшее наблюдение.

В свою очередь, жена Алибасова, медсестра Елена Калинина, опровергла сообщения об ухудшении здоровья продюсера. По словам Калининой, Алибасова ничего не тревожит, кроме нехватки времени на все рабочие проекты.

В начале июня продюсер Сергей Дворцов рассказал о том, чем занимается его пропавший с радаров коллега Бари Алибасов.

В мае Бари Алибасов — младший женился в десятый раз.