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«Зачем дуться?»: Дробыша удивили угрозы Прохора Шаляпина

Дробыш заявил, что не хочет ввязываться в скандал с затаившим обиду Шаляпиным
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Алексей Куденко/РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш ответил на угрозы певца Прохора Шаляпина, который заявил, что может пожаловаться на него «серьезным людям». Продюсер признался, что не понимает, почему артист «продолжает дуться» на него, а также заявил, что не намерен ввязываться в скандалы с затаившим обиду исполнителем.

Напомним, на днях Шаляпин пожаловался, что во время съемок нового совместного проекта услышал пренебрежение в свой адрес со стороны Дробыша. Колкие шутки продюсера не понравились артисту. Он заявил, что у него есть «знакомые серьезные люди», которые по его просьбе могут припугнуть продюсера, обязав его принести извинения. Дробыш в ответ заявил, что его слова певца не волнуют.

«Я выразил свое мнение, если кто-то не способен воспринимать конструктивную критику, то это не моя проблема. Я не могу понять, что так могло задеть человека, что он продолжает дуться», — прокомментировал его слова продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он заверил, что не распространяет сплетни и не хочет ввязываться в скандалы с людьми, затаившими на него обиду. Что касается угроз, то, по словам Дробыша, подобные вещи нужно говорить в глаза, а не в «каких-то сомнительных интервью». Он подчеркнул, что не намерен отвечать артисту, а также подчеркнул, что давно не слышал его песни, что ставит под сомнение успешность его карьеры.

Ранее Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты.

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