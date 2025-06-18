Шаляпин пригрозил Дробышу «серьезными людьми»: «Пожалуйста, припугните»

Певец Шаляпин заявил, что может припугнуть продюсера Дробыша

Финалист «Фабрики звезд» певец Прохор Шаляпин высказался о конфликте с продюсером Виктором Дробышем. В подкасте Лидии Кутузовой он пригрозил продюсеру «серьезными людьми».

Шаляпин пожаловался, что во время съемок нового совместного проекта услышал пренебрежение в свой адрес со стороны Дробыша. Колкие шутки продюсера не понравились артисту.

Певец заявил, что у него есть «знакомые серьезные люди».

«Если я вдруг приду и на коленях попрошу: «Ну, пожалуйста, припугните»» И ему позвонят, действительно, власть имущие люди, он прибежит на корточках и скажет, какой я талантливый и лучше всех», — уверен Шаляпин.

Пока к таким мерам артист прибегать не хочет.

До этого Шаляпин заявлял, что Дробыш не может простить ему прекращение общения в 2007 году.

Накануне Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты. У Шаляпина прихватило поджелудочную железу после обильного десерта.

Ранее автор песен Пугачевой пожаловался на отсутствие искренности в современных треках.