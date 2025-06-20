Алексей Воробьев выступил на вечеринках в рамках ПМЭФ

Певец Алексей Воробьев выступил на вечеринках в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и исполнил разные композиции, включая хит Feeling Good Нины Симон. Об этом сообщает «Пятый канал».

Накануне вечером он выступил в «Гранд Отеле Мойка 22» на афтерпати «ПМЭФ-2025» и на вечеринке Independent Media. По данным телеканала, на одном из мероприятий он появился в рубашке с закатанными рукавами, на другом — в черном костюме.

«Звучание переносило зрителей то в болезненно-романтичный советский фильм, то на высокоранговый джазовый концерт. И очевидно, именно таким высокоранговым музыкантом чувствовал себя Воробьев, уверенно ухмыляясь в сотни объективов, направленных на него, — отметили в сообщении.

1 июня Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Алексей Воробьев оказался женат. По данным издания, во время одного дня рождения Воробьев начал одаривать именинницу комплиментами, но осекся. Артист заявил, что больше не может говорить столько похвал другой женщине, так как является «женатым» человеком. Подробности неизвестны. Воробьев не раскрывал имя возлюбленной.

Ранее Воробьев в «извинительной водолазке» назвал себя идиотом после ролика о макияже.