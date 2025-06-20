Путина позвали на «Союзмультфильм»

Президента России Владимира Путина позвали в гости на студию. «Союзмультфильм». Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-секретаря киностудии Марину Малыгину.

«Киностудии в следующем году исполняется 90 лет, и мы, конечно же, зовем президента в гости, а в случае взаимного интереса — и в мультфильм», — заявила она.

До этого глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что в анимационном сериале «Простоквашино» может появиться образ Путина.

По словам Малыгиной, предложение ввести в мультфильм персонажа Путина родилось спонтанно в рамках сессии РЭЦ на ПМЭФ. Когда исполнительный вице-президент Moderna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил, что президент России и российские мультфильмы очень популярны в мире, Слащева ответила, что «Союзмультфильм» будет рад нарисовать президента.

Ранее комик Грачев из Comedy Club заявил, что готов озвучить Путина в новом «Простоквашино».