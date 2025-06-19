Погребняк обеспокоила поклонников гематомами на ногах

Модель Мария Погребняк опубликовала видео с гематомами на ногах

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в Telegram-канале о проблемах со здоровьем.

Погребняк опубликовала видео, в котором показала гематомы на своих ногах. Она пообещала поделиться подробностями позже.

«Сегодняшнюю ночь я никогда не забуду!» — заявила блогерша.

В комментариях поклонники выразили беспокойство из-за травм Погребняк. Они понадеялись, что со знаменитостью все хорошо.

«Сорвало трубы, что ли? Как кипятком», — предположила подписчица.

1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. 6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели — певица и телеведущая Ольга Бузова.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. Она развелась со спортсменом в сентябре 2023 года.

Ранее Елена Летучая вспомнила, как ее загипнотизировала цыганка.