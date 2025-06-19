Худрук драмтеатра «Вернадского, 13» отдала сезонный бюджет мошенникам

В Москве мошенники обманули художественную руководительницу драмтеатра «Вернадского, 13» Елену Громову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники позвонили Громовой, представившись сотрудниками ЦБ и ФСБ. Они заявили, что худрук театра находится в списке подозреваемых в преступлении. «Следователи» предложили женщине перевести все свои средства и театральные деньги якобы в безопасное приложение Центробанка. Позже они настояли отправить всю сумму вымогателям — якобы для поимки на шантаже. Тогда худрук поняла, что стала жертвой мошенников.

Всего Громова перевела 4,5 миллиона рублей, что является сезонным бюджетом театра. Теперь у учреждения нет денег на оплату зарплат, коммунальных услуг и «летнюю подушку». Из-за этого театр вынужден заранее запускать продажи нового сезона, а также организовывать лагеря для детей. Также сотрудники открыли сбор для поддержки учреждения в непростое время.

Ранее актриса из сериала «Два холма» отдала мошенникам почти миллион рублей.