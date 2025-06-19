«Многие хотят на мне пропиариться»: Волочкова выругалась на депутата, осудившего ее участие в ПМЭФ

Волочкова передала привет депутату, выступившему против ее участия в ПМЭФ

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии «Газете.Ru» ответила на слова депутата Брянской областной думы и председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, который выступил против участия артистки в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Волочковой, Иванов ей завидует, потому что «его вовсе не пригласили на форум», а балерина будет там «аж спикером».

«Передайте этому [депутату], которого никто не знает, привет. Мое имя — это бренд. А моя популярность не имеет границ. И поэтому многие хотят пиариться за счет привязки к моему имени — за неимением своего», — заявила Волочкова.

18 июня Михаил Иванов обвинил Волочкову в скандальной известности и заявил, что она подает плохой пример молодежи. Депутат выразил мнение, что в последние годы балерина славится многочисленными скандалами, в том числе – откровениями о личной жизни и шпагатами «в самых неподходящих местах».

На ПМЭФ-2025 Волочкова расскажет «о пути к мечте, о достижении своих целей, о том, как это все пришлось выстрадать».

Ранее Волочкова ответила депутату, выступившему против пропаганды эскорта, заявив, что «не знает этого дядю».