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Наталья Штурм пожаловалась, что ее «кинуло» агентство недвижимости

Певица Наталья Штурм рассказала, что не может оформить визу
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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм рассказала в Telegram-канале, что ее «кинуло» агентство недвижимости и оформления виз.

Штурм рассказала, что подала визу 4 апреля. Она купила билеты на самолет на 20 июня, однако документы не сделали до сих пор. По словам певицы, на запросы, где результат, компания отвечает отговорками и требует ждать.

«Ни паспорта, ни шенгена, ни денег, уплаченных за услугу. Поездка на Миконос с дочкой был ее запланированный подарок мне на день рождения, 28 июня. Я очень терпелива, но всему есть предел. Некомпетентность, непрофессионализм, откровенно наплевательское отношение к клиентам», — поделилась артистка.

Штурм призвала не связываться с агентством.

В марте Наталья Штурм пожаловалась на «отвратительный», на ее взгляд, отдых в китайском Шанхае. По словам певицы, работники отеля не верили, что она оплатила проживание, даже когда певица показала счет.

Штурм добавила, что не смогла найти устраивающую ее еду на центральной улице города, поскольку не увидела ни кафе, ни ресторанов.

Ранее Наталья Штурм осудила Андреасяна за шутку про детских наркобаронов.

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