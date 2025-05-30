Наталья Штурм осудила Андреасяна за шутку про детских наркобаронов

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале осудила юмористический ролик режиссера Сарика Андреасяна и его жены, актрисы Лизы Моряк.

В ролике Андреасян и Моряк с детьми пародировали наркобаронов. Режиссер раскладывал подгузники, словно пачки денег, а актриса делала «дорожку» из детской присыпки. Штурм заявила, что ей крайне не понравился этот ролик.

«Это совсем не смешно, вызывающе и реально отвратительный пример для молодежи. Фу», — заявила артистка.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее жена Сарика Андреасяна захотела показать голые фото режиссера.