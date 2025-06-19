Звезду сериала «Жуки» обвинили в непрофессионализме: «Испанский стыд!»

Экстрасенс Кузнецова заявила, что Чепурченко вел себя недопустимо на шоу

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила на шоу «УТРО.ТНТ», что актер Вячеслав Чепурченко вел себя непрофессионально на съемках «Мастера игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

У Чепурченко произошел конфликт с чернокнижником Дмитрием Матвеевым из-за использования магом своих способностей на реалити. Ссора знаменитостей разделила участников проекта на два лагеря: кто-то встал на сторону Чепурченко, а кто-то — Матвеева.

«Это испанский стыд со стороны профессионального актера. Со стороны Славы недопустимо, невозможно, непрофессионально находиться в проекте, где есть уже созданные условия, и так себя вести», — возмутилась Кузнецова.

Экстрасенс уточнила, что создатели шоу изначально знали, что приглашают в проект людей, которые владеют магическими способностями.

«Надо учитывать, что мы здесь уже есть. А говорить: «Я покидаю проект», что надо и что не надо… Значит, возьми себя в руки и подыши 10 раз, а потом уже совершай какие-то необдуманные действия», — подытожила она.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоялась 17 мая. Между Чепурченко и Матвеевым несколько раз возникали конфликты на шоу.

В конце мая актер Вячеслав Чепурченко пригрозил оторвать руки экстрасенсу, выступив против того, чтобы тот использовал способности в рамках шоу.

Ранее стало известно, что Алексей Чумаков поставил Анастасию Макееву в неловкое положение на шоу.