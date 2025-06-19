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Звезду сериала «Жуки» обвинили в непрофессионализме: «Испанский стыд!»

Экстрасенс Кузнецова заявила, что Чепурченко вел себя недопустимо на шоу
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ТНТ

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила на шоу «УТРО.ТНТ», что актер Вячеслав Чепурченко вел себя непрофессионально на съемках «Мастера игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

У Чепурченко произошел конфликт с чернокнижником Дмитрием Матвеевым из-за использования магом своих способностей на реалити. Ссора знаменитостей разделила участников проекта на два лагеря: кто-то встал на сторону Чепурченко, а кто-то — Матвеева.

«Это испанский стыд со стороны профессионального актера. Со стороны Славы недопустимо, невозможно, непрофессионально находиться в проекте, где есть уже созданные условия, и так себя вести», — возмутилась Кузнецова.

Экстрасенс уточнила, что создатели шоу изначально знали, что приглашают в проект людей, которые владеют магическими способностями.

«Надо учитывать, что мы здесь уже есть. А говорить: «Я покидаю проект», что надо и что не надо… Значит, возьми себя в руки и подыши 10 раз, а потом уже совершай какие-то необдуманные действия», — подытожила она.

Съемки «Мастера игры» прошли в Марокко, а премьера шоу, в котором участникам нужно будет вычислять играющих «втемную» коллег, состоялась 17 мая. Между Чепурченко и Матвеевым несколько раз возникали конфликты на шоу.

В конце мая актер Вячеслав Чепурченко пригрозил оторвать руки экстрасенсу, выступив против того, чтобы тот использовал способности в рамках шоу.

Ранее стало известно, что Алексей Чумаков поставил Анастасию Макееву в неловкое положение на шоу.

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