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Появилось видео, как 47-летняя Плетнева спела «Плохую девочку» на барной стойке

Певицу Плетневу засняли в латексе во время исполнения хита «Винтажа» на столе
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Пресс-служба Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева исполнила хит «Плохая девочка», стоя на барной стойке в латексном костюме. Видео опубликовал Telegram-канал «Блокнот Старс».

«Плетнева устроила пожар на светском мероприятии на Патриках. 47-летняя певица залезла на стол и исполнила несколько своих хитов. Это законно так горячо выглядеть?» — сказано в посте.

Во время выступления к Плетневой на стол также залез незнакомец, который начал исполнять с артисткой откровенные танцы.

«Выглядит она потрясно, но трогать за пятую точку артиста, конечно, не стоит»; «Вау, ничего себе. Выглядит отпадно для своего возраста»; «Супер и вся естественная. Любо-дорого посмотреть. Фигура огонь», — написали интернет-пользователи.

В апреле Плетнева признавалась, что хотела бы сделать пластическую операцию груди. Певице не нравится то, как ее грудь стала выглядеть в откровенных костюмах. Плетнева уточняла, что когда-то у нее был полноценный четвертый размер, однако теперь она носит белье со специальными вставками или использует грим.

Ранее экстрасенс Кузнецова заявила, что Чепурченко вел себя недопустимо на шоу.

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