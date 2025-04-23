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Солистка группы «Винтаж» рассказала о пластической операции, которую хочет сделать

Певица Плетнева призналась, что хочет сделать пластику груди
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Пресс-служба Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что хотела бы сделать пластическую операцию груди. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, ей не нравится то, как ее грудь стала выглядеть в откровенных костюмах. Она уточнила, что когда-то у нее был полноценный четвертый размер, однако теперь она носит белье со специальными вставками или использует грим.

«Я всегда была очень стройная, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и, конечно же, этим пользовалась. С каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом», — поделилась Плетнева.

В марте телеведущая Ксения Бородина призналась подписчикам, что делала пластику груди. Звезда рассказала об этом в соцсетях, отвечая на вопросы об операциях, которые стали популярными среди звезд шоу-бизнеса.

Блогер подчеркнула, что поддерживает себя в форме консервативными методами. Звезда практически отказалась от алкоголя, перестала завтракать и начала много ходить. По словам Бородиной, она не ограничивает себя в выборе продуктов, но ест мало, поскольку быстро наедается. Телеведущая отметила, что периодически активно занимается спортом, однако пока поставила тренировки на паузу.

Ранее 19-летняя невеста Лепса рассказала, чем займется после родов.

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