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Собчак рассказали, где искать эскортниц на ПМЭФ: «Бизнес-класс подвел»

Кинокритик Альперина заявила, что Собчак искала эскортниц на ПМЭФ не в том месте
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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская журналистка Сусанна Альперина заявила в Telegram-канале, что Ксения Собчак «села не в тот вагон», когда возмущалась из-за отсутствия представительниц эскорт-услуг на ПМЭФ-2025.

18 июня Собчак сетовала в личном блоге, что практически не встретила эскортниц на Петербургском экономическом форуме, но зато, как признавалась она, видела много беременных женщин.

«Ксения села не в тот вагон. Бизнес-класс, видимо, ее подвел. Отрывает от жизни. Вот я ехала в том самом. Как раз накануне Форума. Полный вагон молодых красивых девушек. Как клоны. <...> Сразу видно — работают над подготовкой», — пошутила Альперина (пунктуация и орфография автора сохранены. — «Газета.Ru»).

Петербургский международный экономический форум в 2025 году (ПМЭФ-2025) проходит с 18 по 21 июня. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала иноагентам и уехавшим из России артистам обрести Родину в кулуарах форума. Она отметила, что недавно для таких артистов и иноагентов был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее глава ЛБИ Мизулина призналась, что подвергается преследованию вместе с Shaman.

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