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Екатерина Мизулина о сложностях в отношениях с Shaman: «Нас просто преследуют»

Глава ЛБИ Мизулина призналась, что подвергается преследованию вместе с Shaman
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в подкасте «Берегите детей с Ксенией Мишоновой», что подвергается повышенному вниманию со стороны поклонников. Выпуск опубликован в VK.

«Нас (с возлюбленным, певцом Shaman. — «Газета.Ru») просто преследуют. Мы не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Никуда», — заявила общественница.

По словам Мизулиной, звездная пара вынуждена часто выкладывать ролики из своей жизни в соцсетях, поскольку иначе это будут делать за них незнакомые «люди с телефонами».

«Такова норма жизни. Но зачастую хочется просто посидеть дома, никуда не выходить», — отметила она.

Российская общественница, которая также является дочерью экс-сенатора РФ Елены Мизулиной, призналась, что с детства привыкла к публичности. Она утверждает, что видела все: ее семье поступали угрозы и даже совершались нападения. Мизулина отметила, что именно по этой причине старалась держаться в стороне от камер и публичного образа жизни.

«Но жизнь есть жизнь, бог решил иначе. Сейчас уже ситуация такая, что не могу выйти из дома спокойно», — подытожила она.

Общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман в марте текущего года во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Артист пригласил партнершу на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Позднее Shaman раскрывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

Ранее Макса Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.

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