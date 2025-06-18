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Депутат ответил на критику Волочковой: «Не знаю, замужем ли она»

Депутат Свинцов заявил, что знаком с раскритиковавшей его Волочковой
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Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Свинцов ответил на критику балерины Анастасии Волочковой. Его цитирует сайт «Страсти».

В беседе с «Газетой.ru» Волочкова обратилась к Свинцову после того, как узнала о его инициативе по запрету пропаганды эскорт-услуг и публикаций фото девушек на отдыхе с разными мужчинами. Регулярно отдыхающая на Мальдивах со спутниками артистка возмутилась и заявила, что не знает «этого дядю».

В ответ Свинцов отметил, что ему Анастасия Волочкова известна как балерина и светская дива, а о ее личной жизни он не осведомлен и не знает, коснется ли ее запрет.

«Мы несколько раз виделись на каких-то мероприятиях, на которых я в качестве депутата был приглашен. Но не думаю, что она меня вспомнит, если вы ей просто назовете фамилию, так как мы с ней весьма поверхностно знакомы. Я даже не знаю, замужем она или нет», — отметил он.

Ранее депутат Иванов предложил выключать россиянам по ночам интернет для повышения рождаемости.

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