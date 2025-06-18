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Автор песен Пугачевой пожаловался на отсутствие искренности в современных треках

Поэт Александр Шаганов назвал однодневными множество современных песен
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Поэт-песенник Александр Шаганов заявил в беседе с ТАСС, что большинство современных песен – однодневные.

По словам Шаганова, сейчас все больше создается песен, которые звучат месяц или максимум два. А после все уже забывают о треке.

«На смену им приходят новые такие же однодневные песни, потому что в песенном слове утрачено то, что называется исповедальностью, искренностью. А что касается формы, то утрачена ритмика, потеряны рифмы и образность», — поделился артист.

Шаганов считает, что современным артистам стоит ориентироваться на «золотой компас» песенной лирики. Он выступил за развитие российской традиционной музыки и ориентацию на композиции предыдущего поколения авторов-сочинителей.

Александр Шаганов писал тексты для песен таких звезд, как Алла Пугачева, София Ротару, Людмила Зыкина, Александр Барыкин, Татьяна Овсиенко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал, Алексей Глызин, Катя Лель, Анита Цой, Наталья Ветлицкая, Вячеслав Малежик, и групп «Иванушки International», «На-На», «Рондо», «Фабрика», «Куприянов», «Мельница», «25/17», «Любэ».

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