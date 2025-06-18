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В университете пожаловались на прогулы и характер сына Баскова

Однокурсники сына Баскова Бронислава заявили, что он прогуливает пары
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В университете пожаловались на характер и прогулы Бронислава Шпигеля — сына народного артиста России Николая Баскова и его экс-супруги Светланы Шпигель. Об этом сообщает Super.

В НИУ ВШЭ источник рассказал, что 19-летний Шпигель окончил первый курс по программе «Ассириология: история и культура Древней Месопотамии». Предположительно, он задумывается о переводе на исторический факультет МГУ.

«Видимо, когда он понял, что ассириология — это не его, то стал реже посещать пары», — уточнили однокурсники.

Шпигель, по данным источника, занимает 14-е из 16 мест в рейтинге успеваемости со средним баллом 4,6 из 10, а со сверстниками общается «своеобразно».

«Складывается ощущение, что он может обидеть, но часто сам этого не замечает», — сказал собеседник, добавив, что молодому человеку приходится указывать на чужие задетые чувства.

После развода родителей в 2008 году Бронислав Шпигель остался с матерью. Со СМИ юноша не общается.

Накануне сын Natan рассказал, как скандал с отцом повлиял на его жизнь.

Ранее дочь Дмитрия Маликова поделилась кадрами с выпускного у своего брата.

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