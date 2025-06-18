Сын Natan рассказал, как скандал с отцом повлиял на его жизнь

Сын певца Natan заявил, что скандал с отцом никак не повлиял на его жизнь

Сын певца Natan Натаниэль признался, что скандал с отцом никак не повлиял на его жизнь. Ролик с сыном опубликовала жена артиста Анастасия Швецова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Натаниэля, для него главное, что родители его любят. Сын артиста уточнил, что не заучивал никакой текст для обращения. Он также заранее опроверг, что его заставили снять этот ролик.

«Так, конечно, печально, что в их отношениях крах. Но у меня есть все средства, я продолжаю также жить, только с небольшими изменениями, и все», — поделился сын певца.

15 октября 2024 года Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте.

По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Чекалина призналась, что не знала о браке Мирзохонова.

Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее жена Natan сняла мини-сериал об отношениях с певцом.