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Брэд Питт назвал условие работы с Томом Крузом

Актер Брэд Питт заявил, что готов работать с Томом Крузом только на земле
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Stephane Mahe/Reuters

Актер Брэд Питт заявил, что готов к повторному сотрудничеству со звездой «Миссии невыполнима» Томом Крузом — но «на земле». Его слова передает Deadline.

«Я не собираюсь торчать на самолетах и тому подобном. Так что, когда он снова что-то сделает, это будет на земле», — уточнил Питт.

В последний раз актеры работали вместе над фильмом «Интервью с вампиром» 1994 года. В одном из интервью режиссер Джозеф Косински, снявший будущий фильм «Формула-1» с Питтом и боевик «Топ Ган: Мэверик» с Крузом, рассказывал о разнице между Питтом и Крузом в подходе к искусству трюков. По его словам, Круза отличает то, что он «доводит все до предела».

«У обоих есть природный талант к вождению, но — да, Том может напугать немного больше», — раскрыл Косински.

Накануне стало известно, что Том Круз получит почетный «Оскар». Эксперты назвали его одним из самых признанных и кассовых актеров. Они также отметили его вклад в киноиндустрию США в период пандемии СOVID-19.

Церемония вручения наград пройдет 16 ноября в Лос-Анджелесе. Помимо Круза, награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. А певице и актрисе Долли Партон вручат премию имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

Ранее звезда «Дюны» осудил Израиль в прямом эфире американского ТВ.

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