В США испанский актер в прямом эфире осудил Израиль

Известный испанский актер Хавьер Бардем в эфире популярного американского ток-шоу «Взгляд» подверг критике действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Во время шоу Бардем заявил, что ситуация в секторе является критической и подчеркнул, что испытывает глубокую боль и страдание, когда видит опубликованные фотографии из Газы. Он отметил, что согласен с международными экспертами по правам человека, называющими происходящее на палестинских территориях геноцидом.

Ведущая передачи актриса Вупи Голдберг попыталась прервать речь Бардема, однако он успел закончить свою мысль и заявить, что важно сохранять человечность. Сразу после этого в шоу включили рекламу.

13 июня Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект резолюции Испании, в котором говорится о необходимости привлечения к ответственности Израиля для обеспечения соблюдения им обязательств по международному праву из-за действий страны в секторе Газа.

Ранее ХАМАС попросил Россию о помощи.