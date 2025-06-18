Автор «Дневника хача» устроил рейд «СТОП ШАР» после скандального видео

Блогер Сардаров поддержал инициативу о борьбе с шарами с веселящим газом

Автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров поддержал инициативу Молодежного парламента при Государственной думе по борьбе с шарами с «веселящим газом». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе парламента.

Молодежный парламент при Государственной думе совместно с комитетом по молодежной политике разработали законопроект по ужесточению ответственности за оборот закиси азота. Председатель парламента Артем Николаев рассказал, что он и его команда хотят добиться повышения штрафов за пропаганду и распространение шаров с «веселящим газом». Эту инициативу поддержал Сардаров.

«Я решил поддержать их и написал им, чтобы мы вместе могли донести до молодых: от своих проблем не надо убегать, с ними надо бороться. И «дуть» шары, как и употреблять что-либо, — путь в никуда», — поделился блогер.

Сардаров отметил, что сам страдал от этого вида наркотического опьянения. Он напомнил о скандальном ролике, в котором надувает шары и плачет.

«Я столкнулся с тем, что иногда ко мне подходят молодые ребята и в шутку предлагают «подуть» шары с ними, относятся к этому легкомысленно и просто», — отметил автор «Дневника хача».

Сардаров и Николаев уверили, что подобные практики могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже кончине.

Автор «Дневника хача» и Молодежный парламент при Государственной думе запустили совместную акцию «СТОП ШАР» по борьбе с воздушными шарами с закисью азота. В ее рамках активисты проводят рейды в ночных клубах и других развлекательных заведениях.

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