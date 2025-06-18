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Киркорову не помог совет Петросяна по борьбе с зависимостью

Журналистка Мартынова: певец Филипп Киркоров не смог побороть зависимость
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналистка Алена Мартынова заявила в своем Telegram-канале, что Филипп Киркоров не смог избавиться от никотиновой зависимости.

Мартынова опубликовала видео, которое заснял знакомый Киркорова в его доме. Друг показал, как дарит знаменитости картину с изображением льва.

«Гляньте-ка, у Филиппа Киркорова дома курят. Прямо настоящие сигареты и прямо за столом, как в любом рандомном баре нулевых. Сам поп-король цигарку незаметно скинул», — отметила журналистка.

Мартынова пошутила, что есть два Киркорова: один «балуется табачком да пластикой» и употребляет фаст-фуд сразу после операции, а другой — потеет по пять часов в спортзале и принимает роды в маршрутке.

Еще в апреле 2025 года Киркоров рассказывал, что Евгений Петросян помог ему избавиться от никотиновой зависимости. По словам артиста, во время личного разговора юморист спросил, курит ли он. Певец ответил, что «есть грешок».

«Он мне рассказал одну историю. Удивительную, легендарную. Не буду ее рассказывать. Если захочет, сам расскажет. Все, с этого момента я не курю», — раскрывал артист.

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