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Автор «Дневника хача» опубликовал видео, в котором почти час надувает шары и плачет

Блогер Амиран Сардаров опубликовал видео, в котором надувает шары и плачет

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ДНЕВНИК ХАЧА/YouTube

Блогер Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары. Об этом сообщает Telegram-канал ВПШ.

В видео Сардаров долгое время надувает шары, а затем плачет. Как отмечает Telegram-канал, публикация была подписана: «Я люблю тебя…» На данный момент ролик удален.

В феврале 2022 года Сардаров сообщил, что развелся с внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. Они находились в браке с апреля 2021 года.

На шоу «Вписка» Сардаров назвал причиной развода разницу в возрасте. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет. Он пожелал девушке стать «немного помудрее и поосознанней».

В апреле 2022-го Тилляева заявила, что развелась с блогером из-за эмоционального и физического абьюза. Она призналась, что не хотела говорить об этом публично, но была вынуждена из-за высказываний бывшего мужа.

Тилляева отметила, что ей очень сложно об этом говорить, поскольку от всего происходящего пострадала ее семья и близкие люди. Она попросила блогера не высказываться о ней публично.

Сардаров заявил, что для него обвинения стали сюрпризом. Он также указал на то, что сейчас Тилляева встречается с другим мужчиной.

Ранее стала известна стоимость выступлений Нюши после развода.

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