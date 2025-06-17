Влад Топалов захотел отсудить у кредитора более 24 млн рублей

Певец Влад Топалов подал иск на кредитора. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «МСМ», учредителем которой является Топалов, судится с кредитором ООО «Консорциум ФПК». Артист подал заявление в Арбитражный суд из-за невыполнения фирмой обязательств по займам и кредитам.

Топалов требует взыскать с ООО «Консорциум ФПК» задолженности в размере 20 миллионов рублей, а также сумму процентов за пользование займов по договору в размере 3 миллионов 757 тысяч рублей и неустойку 740 тысяч рублей. При удовлетворении иска фирма будет вынуждена выплатить певцу около 24 миллионов 497 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 19 августа 2025 года.

Влад Топалов получил известность после участия в группе «Smash!!». Он выступал вместе с Сергеем Лазаревым. В декабре 2004 года дуэт распался. Оба артиста начали сольную карьеру.

В 2018-м Топалов женился на телеведущей Регине Тодоренко. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. В июне 2025-го Тодоренко объявила о третьей беременности.

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