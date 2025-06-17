На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Влад Топалов захотел отсудить у кредитора более 24 млн рублей

Певец Влад Топалов подал иск на кредитора
close
ТВ-3

Певец Влад Топалов подал иск на кредитора. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «МСМ», учредителем которой является Топалов, судится с кредитором ООО «Консорциум ФПК». Артист подал заявление в Арбитражный суд из-за невыполнения фирмой обязательств по займам и кредитам.

Топалов требует взыскать с ООО «Консорциум ФПК» задолженности в размере 20 миллионов рублей, а также сумму процентов за пользование займов по договору в размере 3 миллионов 757 тысяч рублей и неустойку 740 тысяч рублей. При удовлетворении иска фирма будет вынуждена выплатить певцу около 24 миллионов 497 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 19 августа 2025 года.

Влад Топалов получил известность после участия в группе «Smash!!». Он выступал вместе с Сергеем Лазаревым. В декабре 2004 года дуэт распался. Оба артиста начали сольную карьеру.

В 2018-м Топалов женился на телеведущей Регине Тодоренко. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. В июне 2025-го Тодоренко объявила о третьей беременности.

Ранее Волочкова ответила на обвинения в «пьяных выступлениях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами