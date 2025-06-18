Находящийся в Израиле Виторган рассказал, что делает после выхода из бомбоубежища

Актер Виторган заявил, что при выходе из бомбоубежища первым делом покупает круассан

Актер Максим Виторган признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что идет первым делом покупать круассан после выхода из бомбоубежища в Израиле.

Виторган признался, что еда помогает ему «заедать стресс».

«Ну, как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки было сегодня с утра. Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя», — отметил артист.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана Виторгану пришлось отменить спектакли в Бат-Яме и Тель-Авиве. Он призвал жителей Израиля беречь себя и слушать указания службы тыла.

Ранее живущая в Израиле мать Пригожина отказалась возвращаться в Россию.