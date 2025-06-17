Живущая в Израиле мать Пригожина отказалась возвращаться в Россию

Продюсер Пригожин заявил, что его живущая в Израиле мать просит ее не трогать

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с изданием «Абзац», что с его живущей в Израиле матерью все в порядке.

По словам Пригожина, мать философски относится к происходящим событиям. Он предложил ей помощь и хотел забрать к себе в Россию, что родитель отказалась. Женщина попросила ее не трогать.

«Мама философски относится к происходящим событиям. Говорит, что бомбят. У нее все в порядке, мы только что разговаривали. Она живет в стране уже 35 лет, она привыкла к сиренам», — поделился продюсер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В следующие дни атаки продолжились.

17 июня армия обороны Израиля зафиксировала новые пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства.

Ранее актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что жена организовала офис в бомбоубежище Израиля.