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Зима из «Слова пацана» раскрыл, чем его ранят фанаты сериала

Актер Зулькарнаев: болезненно реагирую, когда меня кликают Зима
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Лев Зулькарнаев рассказал в интервью сайту Setters о минусах популярности из-за роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я вот ощущаю эту ходящую за мной по пятам тень этого сериала. То есть я уже болезненно реагирую, когда меня кликают «Зима!» на улице», — поделился артист.

По словам Зулькарнаева, он уже «дергается», когда его ассоциируют с персонажем проекта режиссера Жоры Крыжовникова — ему хотелось быть для зрителя просто Зулькарнаевым.

«Я понимаю, что не могу подойти к каждому человеку и начать показывать ему все свои работы. Понятно, что для кого-то я так и останусь просто Зимой», — посетовал актер.

25-летний артист подытожил, что за время своей актерской карьеры он уже снялся и в других «не менее достойных проектах». На данный момент в фильмографии Зулькарнаева порядка 22 работ — в том числе, он сыграл главную роль в «Экспрессе» Руслана Братова и Сергея Рахманинова в «Шаляпине».

Премьера первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в 2023 году. О работе над продолжением шоу не сообщалось, но сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.

Ранее сообщалось, что Том Круз получит почетный «Оскар».

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