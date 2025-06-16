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Минаев, Чебатков и Клава Кока проведут цифровую экскурсию по Эрмитажу

Комик Евгений Чебатков стал ведущим юмористического маршрута по Эрмитажу
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Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Писатель Сергей Минаев, певица Клава Кока и комик Евгений Чебатков станут ведущими цифровых маршрутов — исторического, юмористического и музейного — по Государственному Эрмитажу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Минаев расскажет посетителям о подвигах и судьбоносных поворотах истории России, а стендап-комик Евгений Чебатков раскроет подлинные сюжеты известных художественных произведений. Певица Клава Кока проведет музейный маршрут для молодой и любознательной аудитории.

«Пользователей ожидают неочевидные истории, редкие экспонаты и диалог один на один между ведущим и музеем. Причем каждой звезде проекта будет отвечать «голос» самого Эрмитажа, название которого от французского ermitage означает «место уединения»», — сказано в пресс-релизе.

Маршруты были созданы в рамках цифрового проекта «Один музей. Три взгляда», который начинает работу с 17 июня 2025 года. Чтобы пройти по маршрутам, нужно будет воспользоваться чат-ботом в официальном сообществе Эрмитажа ВКонтакте. В залах же самого музея рядом с экспонатами можно будет найти QR-коды, открывающие доступ к эксклюзивному контенту.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Дикая Мята» посетили более 50 тысяч зрителей в 2025 году.

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