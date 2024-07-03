Леонид Каневский рассказал о жизни в Израиле

Актер Леонид Каневский заявил в интервью с Сашей Сулим, что в Израиле есть все, отвечая на вопрос, в чем различия между данной страной и Россией.

«И смешное, и веселое, и замечательные отношения дружеские, и недружеские, которые… Страна объединяется, когда происходит несчастье или очередная военная история», — поделился артист.

Каневский признался, что по-настоящему понял значение патриотизма именно в Израиле.

«И когда я увидел отношение людей к ситуации на границе – как все происходило, объединение, один взгляд и одно состояние души. Я понял, что вот такое патриотизм. Никто не заставляет их одевать флажки на машины. Они хотят, это их гордость», — рассказал артист.

Каневский уточнил, что говорит на иврите на бытовом уровне. Однако артист не раз играл в спектаклях на этом языке. По словам актера, первый год в Израиле ему было сложно выступать на иврите, однако позже он даже научился импровизировать на неродном языке.

Каневский уехал в Израиль в 1995 году, чтобы поучаствовать в создании театра «Гешер». Он переехал в другую страну из-за тяжелой ситуации в 90-х, а также желания создать театр с нуля.

Ранее Леонид Каневский заявил, что Миронов обладал высоким вкусом и стилем.