Анатолий Белый об офисе жены в бомбоубежище Израиля: «Нарабатываем публику»

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в беседе с YouTube-каналом «Sheinkin 40», что не впадает в тревогу из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана.

По словам проживающего в Нетании Белого, в его городе ситуация «спокойнее», чем в центральной части страны.

«У нас были две-три тревоги с бессонными ночами — спускались в бомбоубежище, но прямых угроз не было. <…> Мы [с семьей] отнесли туда стульчики, а Инесса организовала себе сразу офис. Она это очень быстро делает…» — рассказал артист.

Анатолий Белый признался, что в бомбоубежище познакомился со многими соседями, с которыми не встречался до этого.

«Жена уже всем объясняет, что занимается дизайном. В общем, нарабатываем публику. Я пока еще не даю концерты, но думаю, это тоже вполне возможно», — пошутил Белый.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее имеющего гражданство Израиля Галкина призвали отправиться на передовую.